Пермские власти предложили освободить сотрудников оборонных предприятий от платы за парковку

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Мэрия Перми предложила освободить сотрудников оборонных предприятий от платы за парковку в центре города. Соответствующий проект рассмотрят на заседании Пермской гордумы в декабре.
Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», оборонщики могут получить право бесплатно ставить машины на платных парковках вдоль проезжей части, прилегающей к территории предприятий оборонно-промышленного комплекса.
По данным издания, инициативу мог продвигать директор Пермской научно-производственной приборостроительной компании. Это предприятие единственное попадает в зону платной парковки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Перми с 28 ноября появилась тарифная зона 102 платной автомобильной парковки
Объясняем, в каких границах улиц Перми находится новая тарифная зона 102 платной автомобильной парковки (подробнее...)