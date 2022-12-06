Пермские власти предложили освободить сотрудников оборонных предприятий от платы за парковку

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мэрия Перми предложила освободить сотрудников оборонных предприятий от платы за парковку в центре города. Соответствующий проект рассмотрят на заседании Пермской гордумы в декабре.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», оборонщики могут получить право бесплатно ставить машины на платных парковках вдоль проезжей части, прилегающей к территории предприятий оборонно-промышленного комплекса.

По данным издания, инициативу мог продвигать директор Пермской научно-производственной приборостроительной компании. Это предприятие единственное попадает в зону платной парковки.

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