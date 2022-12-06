Фото: Яндекс Пробки.

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 6 декабря 2022 года информирует о первых пробках на ул. Огородникова от ул. Харьковской до ул. Мостовой, ул. Мостовой от ул. Огородникова до ул. Фокинской.

Первые пробки в этот час также наблюдается:

- на ул. Фокинской от ул. Пугачевской до ул. Мостовой

- на ул. Соликамской при выезде на пл. Восстания

- на ул. Соликамской на перекрестке с ул. Переездной и ул. Гашкова

- на ул. Якутской перед кольцом Соснового бора

- на круговом движении в Сосновом бору

- на перекрестке улиц Леонова и Промышленной

- на ш. Космонавтов от ул. 2-й Верховой до развязки с ул. Оверятской

- на ул. Энгельса от ул. Малкова до ул. Локомотивной

- на ул. Чкалова при выезде с Чкаловского перехода на ул. Куйбышева

- на ул. Попова от ул. Пушкина до ул. Екатерининской

Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла.

Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны на дорогах! Берегите себя и своих пассажиров!

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