В Перми бывшего опера отдали под суд за разглашение данных из базы МВД

Бывшего полицейского отправили на скамью подсудимых за разглашение личных данных. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировском районном суде рассмотрят уголовное дело в отношении бывшего оперуполномоченного полиции. Он обвиняется в разглашении сведений частной жизни с использованием своего служебного положения.

В пресс-службе суда сообщили, что бывший опер по просьбе друзей и знакомых находил в базе информационного центра ГУ МВД личную информацию о «нужных людях», которую те использовали для решения своих проблем и вопросов.

Подсудимый свою вину полностью признал. Ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет, а также лишение права занимать определенные должности на срок до 5 лет.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru