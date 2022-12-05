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НовостиОбщество5 декабря 2022 17:48

В Перми бывшего опера отдали под суд за разглашение данных из базы МВД

Ему грозит до 4 лет лишения свободы
Екатерина Яганова
Бывшего полицейского отправили на скамью подсудимых за разглашение личных данных.

Бывшего полицейского отправили на скамью подсудимых за разглашение личных данных.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировском районном суде рассмотрят уголовное дело в отношении бывшего оперуполномоченного полиции. Он обвиняется в разглашении сведений частной жизни с использованием своего служебного положения.

В пресс-службе суда сообщили, что бывший опер по просьбе друзей и знакомых находил в базе информационного центра ГУ МВД личную информацию о «нужных людях», которую те использовали для решения своих проблем и вопросов.

Подсудимый свою вину полностью признал. Ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет, а также лишение права занимать определенные должности на срок до 5 лет.

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