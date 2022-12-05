Минстрой Пермского края не смог оспорить законность возведения высотки на Горького, 86

Фото: business-class.su

В карточке дел на сайте Арбитражного суда Уральского округа опубликовано сообщение о признании законным строительства многоэтажки по ул. Максима Горького, 86 в Перми. Как сообщает Вusiness Сlass, суд не удовлетворил кассационную жалобу, которую краевой минстрой подал в сентябре. В нем оспаривались решения Краевого арбитражного суда и 17-го апелляционного суда, которые также признавали возведение дома законным. В министерстве считают, что застройщик при увеличении высоты здания нарушил условия договора «о развитии застроенной территории», поэтому разрешение на строительство нужно отозвать.

Напомним, конфликт вокруг строительства дома №86 по улице Максима Горького длится с августа 2021 года: девелопер ООО СЗ «М. Горького, 86» при возведении дома якобы занял участок тротуара. Сей факт, как и увеличение высоты здания, вызвало недовольство жителей соседних домов. Тогда краевой минстрой выдал предписание городскому департаменту градостроительства и архитектуры, в котором требовал отозвать разрешение на строительство высотки.

Прокуратура Пермского края все проверила на наличие законности и сделала вывод, что оснований для прекращения стройки нет. А после внесла минстрою представление об отмене предписания. Министерство трижды пыталось обжаловать решение прокуратуры, но безрезультатно.

В октябре застройщик скандальной высотки решил снизить количество этажей с 18 до 14. Предложение одобрила комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Перми.

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