В Пермском крае осудят водителя бетономешалки, насмерть сбившего 13-летнюю девочку

Фото: СУ СК России по Пермскому краю/ВКонтакте

В городе Березники перед судом предстанет 28-летний местный житель. Мужчина обвиняется в преступлении по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю, 5 августа мужчина выезжал на «Камазе» со строительной площадки. В это же самое время, ему наперерез, по тротуару, обозначенному знаком «Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения», на велосипеде ехала 13-летняя девочка. Водитель, нарушая правила (в том числе, не убедившись в безопасности маневра), продолжил движение. В результате девочка получила травмы не совместимые с жизнью – она погибла на месте.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

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