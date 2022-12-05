ГК «Алендвик» намерена сохранить в Перми четыре кафе Baskin Robbins

Рецепт известного мороженого лакомства может измениться. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Группа компаний «Алендвик» ведет переговоры о сохранении в Перми франшизы сети кафе-мороженого Baskin Robbins. Как сообщает издание «ВКурсе», сейчас ведутся активные переговоры. Они должны завершиться в течение недели подписанием новых соглашений о сотрудничестве.

Напомним, в Перми у «Алендвик» четыре точки кафе-мороженого известного бренда. А неделю назад московская фабрика АО «БРПИ», выпускающая лакомство американской компании Baskin Robbins, лишилась права на выпуск брендированного продукта. И вынуждена была в срочном порядке регистрировать другую торговую марку, так что рецепт любимого мороженого, скорее всего, изменится. Но, как говорится, поживем – увидим.

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