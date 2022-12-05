В Кировском районе Перми на полмесяца перекроют движение по двум улицам

Проезд закроют 12 декабря, а откроют - 30-го. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В мэрии предупредили о закрытии двух участков улиц в Кировском районе. Так, проезд для транспорта будет запрещен по Автозаводской – от Худанина до Чистопольской, а также по Чистопольской – участок в районе дома №25. Объехать его можно будет по Маршала Рыбалко.

Как сообщает Вusiness Сlass, ограничение будет действовать с 12 по 30 декабря. Причина - реконструкция объекта инженерной инфраструктуры, которые будет выполнять ООО «Стройспецмонтаж».

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