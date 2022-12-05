В Пермском крае автослесарь устроил ДТП на угнанной из сервиса машине

Фото: архив "КП"

40-летний житель Кунгура работал в автосервисе. В июне к ним на ремонт пригнали «Ладу Гранту». Машину сделали, но хозяина она не дождалась.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю, владелец «Гранты» пришел забирать авто в сервис, но не нашел его там. Как оказалось, в ней уехал один из автослесарей. Куда – неизвестно. Мужчина обратился в полицию об угоне своей ласточки.

Нашли «Гранту» в тот же день сотрудники ГИБДД: машина попала в ДТП на пересечении улиц Свободы и Гоголя. Виновником был тот самый автослесарь, который не справился с управлением и въехал во впереди идущее авто. Видимо, пары спиртного мешали ему адекватно управлять машиной.

В суде мужчина полностью признал свою вину, а потом полностью возместил ущерб владельцу «Гранты». За «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» ему предстоит выплатить штраф в доход государства.

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