Банк «Открытие»: большинство россиян - за продление государственных программ льготной ипотеки в 2023 году

Фото: Иван МАКЕЕВ

29% россиян готовы воспользоваться государственными программами льготной ипотеки, если их продлят после 2022 года. 10% уже имеют льготные ипотечные кредиты. 47% поддерживают продление всех госпрограмм поддержки ипотеки в 2023 году. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах».

25% опрошенных заявили, что уже взяли ипотечный кредит, из них 14% - рыночный и 11% - льготный. Самая популярная государственная программа - льготная ипотека на жилье в новостройках. Такие кредиты имеют 5% респондентов. У 3% опрошенных есть семейная льготная ипотека (для семей с детьми, родившимися с 1 января 2018 года). Сельской и Дальневосточной ипотекой воспользовались по 1%.

29% готовы воспользоваться льготными ипотечными госпрограммами, если они будут действовать после 2022 года (21% скорее готовы, 8% определенно готовы). Самый большой потенциальный спрос на эти программы на Дальнем Востоке (36%), наименьший в Центральном федеральном округе (23%). 39% не намерены лично пользоваться льготной ипотекой в будущем (23% определенно не готовы, 16% скорее не готовы). Почти треть респондентов (32%) затруднились ответить на этот вопрос.

Главными преимуществами государственных программ льготной ипотеки (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) россияне считают удешевление ипотечных кредитов (47%), помощь в строительстве нового жилья (24%), стимулирование рождаемости (23%). При этом 21% не видят у таких программ никаких преимуществ.

Главные недостатки государственных программ льготной ипотеки (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), по мнению россиян - слишком много ограничений в условиях выдачи кредитов (44%), стимулируют рост цен на жилье (41%), слишком маленький размер кредита, чтобы купить подходящее по качеству жилье (20%) или жилье в крупном городе (17%). При этом 12% не обнаружили в таких программах никаких недостатков.

90% россиян хотели бы продлить те или иные действующие льготные государственные ипотечные программы после 2022 года. 47% считают, что нужно продлить все программы (на Урале - 60%, в Приволжском федеральном округе 57%, тогда как на Дальнем Востоке только 34%, а в Южном федеральном округе - 36%). 34% опрошенных за продление льготной ипотеки с господдержкой в новостройках. Семейную ипотеку хотели бы продлить 24%, сельскую ипотеку - 16%, Дальневосточную – 9%. Против продления всех госпрограмм льготной ипотеки только 10% опрошенных.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 25-30 ноября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1005 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.