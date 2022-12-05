«Открытие Авто»: в октябре новые автомобили обошлись россиянам в более чем 88 млрд рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость* по итогам октября 2022 года.

Согласно результатам исследования, во второй месяц осени жители РФ потратили на покупку машин 88,7 млрд рублей. Это на 5% меньше, чем месяцем ранее (в сентябре – 93,6 млрд рублей), и на 65% меньше, чем в октябре 2021 года (253,7 млрд рублей).

При этом затраты россиян снизились по всем брендам, кроме китайских и японских. Всего же в октябре нынешнего года было продано 44,2 тыс. новых легковых автомобилей – на 3% меньше результата сентября (45,4 тыс. штук).

«Прирост затрат россиян на покупку автомобилей отдельных категорий – несмотря на снижение в целом по рынку – свидетельствует о росте объемов параллельного импорта. Наиболее отчетливо это видно на примере японских и премиальных марок. Официальные поставки этих машин на российский рынок прекращены, поэтому они все чаще привозятся к нам по схеме параллельного импорта. Причем тут стали набирать популярность и те модели, которые ранее пользовались ограниченным спросом, к примеру, пикапы, минивэны, небольшие компактные автомобили, дорогие машины, электромобили. Такие машины уже встречаются в продаже у официальных дилеров, поэтому данная тенденция может только усилиться. Впрочем, пока параллельный импорт не в состоянии компенсировать потерянные объемы рынка», – объясняют в пресс-службе «Открытие Авто».

* Финансовая емкость – сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц.