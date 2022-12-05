Жители Пермского края смогут купить живую елку в лесничестве

Елочку можно купить на базаре и в лесничестве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый год не за горами. Пермяки уже обдумывают, какую елочку будут наряжать новогодними игрушками: искусственную из коробки доставать или настоящую на базаре прикупить. И елочку ли взять, может, лучше сосну или пихту? А может, не купить, а срубить самому?

Как сообщает Рифей-Пермь со ссылкой на министерство природных ресурсов Пермского края, приобрести живую елочку можно не только на елочных базарах, но и в лесничествах. Для этого нужно оформить договор купли-продажи, а потом на специально отведенном участке выбрать то, что по душе.

Напомним, на территории лесов вырубка деревьев, в том числе хвойных пород, запрещена. При перевозке новогодней ели, необходимы документы, подтверждающие ее покупку.

За незаконную вырубку хвойных деревьев светит административный штраф для физических лиц в размере от 3 тыс. рублей, для юрлиц – от 200 тыс. рублей. Если ущерб от незаконной рубки превысит 5 тыс. рублей, то грозит уже уголовная ответственность.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru