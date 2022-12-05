В Пермский край пришел свиной грипп

Если не хотите заразиться - носите маску. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае растет заболеваемость ОРВИ. За неделю, с 28 ноября по 4 декабря, в регионе зарегистрировано 23 528 случаев – рост на 16,1%. При этом чаще всего заражаются взрослые – их среди новых заболевших большинство.

Как сообщает краевой Роспотребнадзор, среди больных преимущественно циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы и РС-вирусы. Также замечены вирусы гриппа В и А(H1N1) 2009.

В целях профилактики специалисты ведомства рекомендуют: сделать прививку; носить маски в общественных местах; часто и тщательно мыть руки; не замерзать; регулярно проветривать комнаты и кабинеты; минимум контактов с заболевшими; много спать, кушать фрукты и овощи, а также заниматься спортом. Ну а если все же заболели – бегом к врачу, а не в интернет!

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