Госэкспертиза одобрила проект участка платной скоростной трассы в Пермском крае

фото: Правительство Пермского края

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на строительство 2 и 3 этапов новой платной дороги Дюртюли-Ачит в Пермском крае и Свердловской области соответственно. Она станет частью скоростной четырехполосной трассы М-12 «Москва-Казань-Екатеринбург». Ее возведут с соблюдением норм IБ категории. Эксплуатация дороги предусматривается на платной основе.

- Сейчас на месте будущей трассы, которая станет частью продолжения М-12 до Екатеринбурга, идет подготовка территории, - поделилась ГК «Автодор» новостями в своем паблике (ВКонтакте).

В компании уточнили, что в Пермском крае участок пройдет по Чернушинскому и Октябрьскому районах. С местными дорогами его свяжут две развязки. Так, первая будет на пересечении с региональной автодорогой 57К-0041 Щучье Озеро–Явгильдино, вторая с дорогой Голдыри Орда-Октябрьский.

- В рамках проекта будет построено 13 путепроводов, 7 мостов, две зеркальные многофункциональные зоны, а также 10 зверопроходов – тоннели в местах миграции диких животных, - рассказали в «Автодоре».

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