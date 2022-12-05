Теперь на Portal DA можно авторизоваться при помощи Госуслуг

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Портал DA – сервис Сбербанка по продаже непрофильных и залоговых активов – запустил идентификацию пользователей через Госуслуги. Опция доступна благодаря присоединению сервиса к ЕСИА − единой системе идентификации и аутентификации, обеспечивающей санкционированный доступ участников к информации, содержащейся в государственных и иных сервисах.

Евгений Акимов, управляющий директор, начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка:

«За счет интеграции с системой ЕСИА мы обеспечили максимально бесшовный переход клиентов к сервису не только внутри экосистемы Сбера с помощью Сбер ID и СберБизнес ID, но и для широкого круга пользователей, которые могут пользоваться Порталом DA, не являясь клиентами банка. Дополнительные простые, доступные и безопасные способы регистрации на Портале DA, безусловно, увеличат количество потенциальных покупателей залогового имущества Сбера и продавцов других активов, размещенных на нашей площадке».