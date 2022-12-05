В Перми на выходных закроют движение по улице Боровой

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ближайшие выходные в Перми по улице Боровой закроют движение транспорта. Об этом предупредили в компании «Новогор-Прикамье».

Ограничения коснутся участка от улицы Папанинцев до Академика Павлова. Они связаны с проведением строительно-монтажных работ на сетях водоснабжения и водоотведения. Будут проложены новые трубопроводы для подключения краевой музыкальной школы по улице Фридриха Энгельса, 6.

Движение перекроют с 22:00 9 декабря до 6:00 12 декабря. Водителей просят заранее планировать поездки и выбирать пути объезда.

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