Сбер поздравляет волонтеров Прикамья с праздником

Сегодня в международный день волонтёра Сбер в Перми поздравляет всех волонтеров с праздником.

В Пермском отделении Сбербанка в 2022 году было реализовано большое количество волонтерских проектов: это и цикл уроков финансовой и юридической грамотности для учащихся пермских школ и воспитанников детских домов, проведение субботников в Култаевском и Верхне-Курьинском геронтологических центрах, а также создание для подопечных Верхне-Курьинского центра комнаты психологической разгрузки, в этом году волонтеры посадили более 10 тысяч саженцев елей для восстановления лесонасаждений в Перми и Пермском крае.

Сотрудники Пермского отделения – постоянные участники благотворительных акций «Собери ребенка в школу», «Второе дыхание вещей», «Крышечки добра», «Подари детям радость» (передача новогодних подарков Центру комплексной реабилитации инвалидов), донорских акций, эко-волонтерских акций «Лес, живи 2022», «Сохраним лес», «Программа компенсации СО2».

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Одна из неотъемлемой части жизни сотрудников Сбера, которая является частью нашей корпоративной культуры – это волонтерство. Мы поддерживаем любые инициативы, направленные на помощь другим, поэтому делаем все, чтобы наши волонтеры имели возможность принимать участие в социальных проектах, проходящих и в регионе, и в стране. Я желаю, чтобы добро, которое волонтеры приносят людям безвозмездно, обязательно им вернулось. Спасибо всем волонтерам Пермского края за их неравнодушие и отзывчивость, ведь благодаря этому происходят позитивные изменения во всех сферах жизни».

Волонтёры в Пермском крае собственным примером показывают, как можно меняться к лучшему самим, меняя наш регион, страну и весь мир, решая самые различные задачи: повышение финансовой грамотности среди жителей Прикамья разного возраста, помощь людям с инвалидностью и онкобольным, проведение мероприятий по снижению углеродного следа, сохранение окружающей среды и забота о бездомных животных.