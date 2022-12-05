Фото: МЧС по Пермскому краю.

По информации МЧС по Пермскому краю, основной причиной возникновения пожаров в регионе за сутки 4 декабря 2022 года стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. В результате пожаров есть погибшие и травмированные.

Как сообщили в краевом МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 4 декабря 2022 года на территории Прикамья 121 профилактическая группа в составе 278 человек осуществили 1128 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 1710 человек, распространили 1266 памяток.

За истекшие сутки 4 декабря 2022 года в Пермском крае зарегистрировали 15 пожаров: 5 пожаров – в Перми; 3 пожара - на территории Краснокамского округа; 2 пожара - на территории Карагайского округа; по 1 пожару - на территориях Гремячинского, Нытвенского, Кунгурского, Чайковского, Кудымкарского и Пермского округа.

Один из пожаров произошел ночью 4 декабря 2022 года в жилом доме на ул. Блородина в Гремячинске. Сообщение о возникновении очага загорания поступило в 02:10. Для его ликвидации прибыли 5 человек личного состава и 2 единицы техники от МЧС России.

«По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что происходит горение внутри квартиры первого этажа жилого двухквартирного дома. До приезда пожарно-спасательных подразделений соседи разбудили жильцов - двух взрослых и троих детей, а затем вывели их на улицу. Приблизительная площадь пожара составила 7 квадратных метров. На пожаре погибших и пострадавших нет. Локализовали пожар в 02:15, ликвидировали – в 02:17. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», - сообщили подробности происшествия в МЧС по Пермскому краю.

Очагами загораний 4 декабря 2022 года в Прикамье стали: автотранспорт - в Мотовилихинском районе Перми; бани - в Карагайском округе и в Кировском районе Перми; садовые дома - в Краснокамском округе; многоквартирные жилые дома - в Гремячинском и Краснокамском округах, в Кировском и Орджоникидзевском районах Перми; частные дома - в Кировском районе Перми, Чайковском, Карагайском и Кудымкарском округах; гараж - в Нытвенском округе; металлический ларек - в Кунгурском округе; кирпичный пристрой - в Пермском округе.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru