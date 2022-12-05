«Сердце Пармы» покажут в онлайн-кинотеатре KION

Фото: скриншот/kion.ru

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьере отечественного исторического блокбастера «Сердце пармы» Антона Мегердичева, режиссера проекта «Движение вверх». Самый кассовый российский фильм 2022 года, снятый в Прикамье, будет доступен подписчикам онлайн-кинотеатра KION с 8 декабря.

«Сердце пармы» — экранизация одноименного романа-бестселлера Алексея Иванова («Географ глобус пропил») и новый фильм Антона Мегердичева, постановщика успешных зрительских картин «Движение вверх» (2017) и «Метро» (2012). Съемки картины проходили с 2019 по 2020 год в Подмосковье и Пермском крае, производство декораций заняло почти 8 месяцев, и было пошито около 500 костюмов.

Сюжет фильма посвящен языческим таежным землям, где шаманы приносили кровавые жертвы, чтобы отогнать темных духов и сохранить равновесие.Главному герою – князю Михаилу - предстоит сражаться, защищая свой мир от злого рока и от тех, кто придет с мечом в поисках богатств и новых земель.

Роли исполнили: Александр Кузнецов («Кислота»), Елена Ербакова (дебют), Сергей Пускепалис («Как я провел этим летом»), Евгений Миронов («Достоевский»), Виталий Кищенко («Союз спасения»), Фёдор Бондарчук («Молодежка»), Владимир Свирский («Sheena667») и Роза Хайруллина («Псих»). Над сценарием работали Сергей Бодров («Кавказский пленник»), Илья Тилькин («Скажи ей») и Ксения Датнова.

Также в онлайн-кинотеатре KION можно посмотреть еще один фильм, снятый в Пермском крае, - «Иван Семёнов: Школьный переполох».