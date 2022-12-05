В Чусовом построят новый горнолыжный комплекс

Фото: Telegram/Правительство Пермского края

В Чусовом планируется строительство всесезонного горнолыжного комплекса «Ермак». Об этом сообщили в правительстве Пермского края.

На выбранной площадке откроются горнолыжные трассы протяженностью 7 км с подъемниками и детская горнолыжная школа. Как отметил директор чусовской краевой спортшколы олимпийского резерва по зимним видам спорта «Огонек» Руслан Шарифуллин, благодаря новому горнолыжному комплексу появится возможность вовлечения детей в эти виды спорта с раннего возраста.

В Минтерразвития Пермского края уточнили, что строительством займется строительная транспортная компания «Ермак».

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