В Прикамье стартует традиционная акция «В Новый год – без долгов!» для клиентов «Т Плюс»

Пермскийфилиал«ЭнергосбыТПлюс»приглашаетжителейПерми,Березников,Краснокамска, Чайковского и Лысьвы принять участие в традиционной акции «В Новый год—без долгов!».

Чтобы получить возможность выиграть приз, необходимо:

— оплатить квитанцию за тепло и горячую воду за ноябрь и рекомендуемый платеж* за декабрь до 31 декабря;

— не иметь просроченной задолженности.

Клиентам, кто полностью погасит долги за тепло и горячую воду до 31декабря, будут списаны пени**.

В феврале 2023 года состоится розыгрыш подарков среди потребителей, выполнивших все условия акции. Определение победителей пройдет путем случайного выбора. Среди добросовестных плательщиков будут разыграны сертификаты в крупнейшие торговые сети региона.

Акция проходит для клиентов Пермского филиала «Т Плюс» в Перми, Березниках, Краснокамске, Лысьве, Чайковском. Одно из обязательных условий участия –оплата тепла и горячей воды по квитанциям, выставленным расчетно-кассовыми центрами ОАО«КРЦ-Прикамье», ВЦ «Инкомус» и ПАО «Пермэнергосбыт».

В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают клиентам о важности погашения всех долгов до конца уходящего года. «Новый год принято встречать без долгов и тысячи жителей городов Прикамья уже убедились, что это еще и приятно, получив подарки. Еще больше наших клиентов смогли избавиться под Новый год не только от долгов, но и пеней», — отмечает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.

*Рекомендуемый платеж за декабрь 2022 г. будет сформирован и направлен клиентам до 20 декабря 2022 г. Денежные средства, внесенные в рамках рекомендуемого платежа, будут зачтены в счет оплаты начислений за тепловую энергию и горячее водоснабжение за декабрь 2022 г и отразятся в квитанции, которая выйдет в январе 2023 г.

**Не распространяется на пени, взысканные по решению суда.