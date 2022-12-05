В Перми две девушки предстанут перед судом за контрабанду опасных препаратов для похудения

Фото: Звонарев Валерий

В Перми осудят двух девушек за контрабанду и покушение на сбыт запрещенных сильнодействующих препаратов для похудения. Об этом рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Злоумышленницами оказались две молодые жительницы Перми и Тольятти. В апреле этого года сообщницы заказали в Интернете из-за границы препараты для похудения. В них содержатся сильнодействующие вещества, запрещенные в России. Так, девушки совершили контрабанду через государственную границу РФ.

Обвиняемые смогли найти покупателей, но продать препараты не успели. Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

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