С Пермского порохового завода взыскали свыше 14,3 млн рублей долгов

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Судебные приставы взыскали с ФКП «Пермский пороховой завод» более 14,3 млн рублей задолженности по госконтракту. Об этом сообщили в УФССП по Пермскому краю.

Сумма была перечислена ФГУП «Научно-производственное объединение «Техномаш». Между предприятиями был заключен госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению трансформаторных подстанций.

После судебной экспертизы выяснилось, что «Пермский пороховой завод» остался должен «Техномашу» более 14,3 млн рублей. В связи с этим приставы арестовали 73 транспортных средства предприятия-должника, после чего завод полностью перечислил всю сумму долга.

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