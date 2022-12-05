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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 6:29

На трассе Пермь-Чернушка три человека погибли в жутком ДТП

Причиной стал выезд на встречку
Лела Минадзе
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В Чернушинском городском округе 5 декабря около 09:05 произошло смертельное ДТП с двумя легковушками. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

На 79-м километре автодороги Пермь — Чернушка водитель УАЗ выехал на встречную полосу и влетел в Mercedes. Отечественная легковушка вспыхнула и полностью выгорела. К месту аварии были направлены силы и средства от МЧС — 8 человек личного состава и 2 единиц техники.

В аварии погибли три человека. Еще двое пострадали. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Фото: Полиция Прикамья/Телеграм

Фото: Полиция Прикамья/Телеграм

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