Пермский ХК «Молот» на домашнем льду проиграл «Ростову»

Фото: хоккейный клуб «Молот»
ХК «Молот» в домашнем матче в рамках чемпионата ВХЛ уступил «Ростову» со счетом 2:5.
Первый период был разгромным для пермяков. Он завершился со счетом 0:3. Во втором периоде при счете 0:4 «Молот» разбавил счет. В третьем заключительном игровом отрезке команды забили еще по одной шайбе.
«Мы говорили, что «Ростов» — непростая, техничная команда. Нам нельзя было проспать начало матча. Вторую игру подряд мы спим и не выполняем то, что нам нужно выполнить. Безобразная игра в обороне. Конечно, на домашнюю серию такую задачу мы не ставили. Ставили задачу набрать максимальное количество очков. Голову пеплом посыпать сейчас не время. Нас ждет тяжелый выезд, в котором мы должны проявить характер», — сказал после матча главный тренер ХК «Молот» Сергей Бердников.
Теперь для «Молота» стартует выездная серия матчей. Команда вернется домой 22 декабря.
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