В Перми директор оборонного института ушел с поста и собрался на СВО

Фото: НИИПМ

Гендиректор АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» (НИИПМ) Николай Лахаузов покинул должность. Контракт с ним был расторгнут по соглашению сторон. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Николай Лахаузов планирует отправиться на спецоперацию в качестве добровольца. Собеседники издания отмечают, что ему больше 60 лет, в связи с чем его могут не взять.

Новым руководителем оборонного института с 29 ноября стал главный конструктор Дмитрий Егоров. Он будет совмещать две должности.

НИИПМ был образован в 1950 году. Он занимается научными и конструкторскими разработками, производством, испытаниями и утилизацией порохов, твердых топлив и зарядов для вооружения и военной техники и их использованием в гражданских отраслях.

Николай Лахаузов возглавлял институт с апреля 2020 года. До этого он был первым замдиректора ФКП «Пермский пороховой завод».

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