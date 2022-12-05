В Пермском крае на этой неделе потеплеет до -7 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я» дали прогноз погоды в Прикамье на неделю. В большинстве районов холодная погода сохранится. Осадков по-прежнему будет мало.

В понедельник, 5 декабря, потеплеет. Дневная температура составит −7…−12 градусов. Местами пройдет небольшой снег. Во вторник будет туман и местами слабый снег. Температура воздуха ночью −13…−18 градусов, а днем −8…−13.

Со среды, 7 декабря, начнется постепенное похолодание. Температура воздуха ночью −15…−20 градусов, днем −10…−15. Осадки ожидаются незначительные. В четверг погода значительно не изменится, а в пятницу станет еще немного холоднее. Ночью температура составит −18…−23 градуса, а днем −13…−18.

По предварительным прогнозам, в выходные возможно потепление, но его продолжительность и интенсивность пока точно неизвестна.

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