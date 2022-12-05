На Восточном обходе водитель и пассажир иномарки погибли при столкновении с грузовиком

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В Перми 5 декабря около 07:20 на Восточном обходе в направлении Чусовского моста произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
По предварительным данным на 10-м километре трассы иномарка Opel Corsa столкнулась с грузовиком Isuzu, который стоял на правой обочине. В результате погибли водитель и пассажир легковушки.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
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