На Восточном обходе водитель и пассажир иномарки погибли при столкновении с грузовиком

Фото: Архив "КП"

В Перми 5 декабря около 07:20 на Восточном обходе в направлении Чусовского моста произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

По предварительным данным на 10-м километре трассы иномарка Opel Corsa столкнулась с грузовиком Isuzu, который стоял на правой обочине. В результате погибли водитель и пассажир легковушки.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДТП в Пермском крае погибли три человека

На месте работают спасатели и полиция (подробнее...)