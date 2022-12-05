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НовостиОбщество5 декабря 2022 2:58

Стали известны сроки проведения фестиваля «Дягилев+» в Перми

Традиционный музыкальный фестиваль «Дягилев+» под управлением Теодора Курентзиса пройдет в конце декабря
Павел Шатров
Фото: musicaeterna

Фото: musicaeterna

Традиционный музыкальный фестиваль «Дягилев+» под управлением Теодора Курентзиса пройдет в Перми с 24 по 26 декабря. О знаковом событии сообщает сайт musicaeterna.

Сообщается, что впервые специальный проект Дягилевского фестиваля «Дягилев+» состоялся в ноябре 2020 года. Он задуман как спутник фестиваля и является своего рода послесловием к основной программе Дягилевского фестиваля, который проходит летом.

О программе фестиваля «Дягилев+» в Перми с участием оркестра и хора musicaeterna будет сообщено дополнительно. (18+)

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