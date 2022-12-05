Фото: musicaeterna

Традиционный музыкальный фестиваль «Дягилев+» под управлением Теодора Курентзиса пройдет в Перми с 24 по 26 декабря. О знаковом событии сообщает сайт musicaeterna.

Сообщается, что впервые специальный проект Дягилевского фестиваля «Дягилев+» состоялся в ноябре 2020 года. Он задуман как спутник фестиваля и является своего рода послесловием к основной программе Дягилевского фестиваля, который проходит летом.

О программе фестиваля «Дягилев+» в Перми с участием оркестра и хора musicaeterna будет сообщено дополнительно. (18+)

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru