Фото: musicaeterna
Традиционный музыкальный фестиваль «Дягилев+» под управлением Теодора Курентзиса пройдет в Перми с 24 по 26 декабря. О знаковом событии сообщает сайт musicaeterna.
Сообщается, что впервые специальный проект Дягилевского фестиваля «Дягилев+» состоялся в ноябре 2020 года. Он задуман как спутник фестиваля и является своего рода послесловием к основной программе Дягилевского фестиваля, который проходит летом.
О программе фестиваля «Дягилев+» в Перми с участием оркестра и хора musicaeterna будет сообщено дополнительно. (18+)
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