Фото: Яндекс Пробки.
Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 5 декабря 2022 года информирует о ДТП при въезде на Коммунальный мост со стороны ул. Спешилова.
Еще одно ДТП на ул. Васильева со стороны ул. Куйбышева перед ж/д дорогой
Первые пробки в этот час также наблюдается:
- на ул. Якутской перед кольцом Соснового бора
- на ул. Монастырской от ул. Осинской до ул. Попова
- на Стахановском кольце от ул. Стахановской к ул. Мира
- на перекрестке ул. Свиязева с ул. Карпинского
- на ул. Леонова перед перекрестком с ул. Промышленной
- на ул. Промышленной перед ул. Леонова
- на круговом движении на ш. Космонавтов от ул. Оверятской до ул. Промышленной
- на спуске с ул. Гашкова к ул. Соликамской
- на ул. Огородникова от ул. Ленинградской до ул. Мостовой
- на ул. Мостовой от ул. Огородникова до ул. Фокинской
- на повороте с ул. Соликамской к пл. Восстания
- на повороте с ш. Космонавтов к ул. Малкова
- на повороте с ул. Подлесной к ш. Космонавтов
- на спуске с ул. Окулова перед перекрестком с ул. Хохрякова
- перед перекрестком с бул. Гагарина к ул. Старцева
Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла.
Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны на дорогах! Берегите себя и своих пассажиров!
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