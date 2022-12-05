Фото: Яндекс Пробки.

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 5 декабря 2022 года информирует о ДТП при въезде на Коммунальный мост со стороны ул. Спешилова.

Еще одно ДТП на ул. Васильева со стороны ул. Куйбышева перед ж/д дорогой

Первые пробки в этот час также наблюдается:

- на ул. Якутской перед кольцом Соснового бора

- на ул. Монастырской от ул. Осинской до ул. Попова

- на Стахановском кольце от ул. Стахановской к ул. Мира

- на перекрестке ул. Свиязева с ул. Карпинского

- на ул. Леонова перед перекрестком с ул. Промышленной

- на ул. Промышленной перед ул. Леонова

- на круговом движении на ш. Космонавтов от ул. Оверятской до ул. Промышленной

- на спуске с ул. Гашкова к ул. Соликамской

- на ул. Огородникова от ул. Ленинградской до ул. Мостовой

- на ул. Мостовой от ул. Огородникова до ул. Фокинской

- на повороте с ул. Соликамской к пл. Восстания

- на повороте с ш. Космонавтов к ул. Малкова

- на повороте с ул. Подлесной к ш. Космонавтов

- на спуске с ул. Окулова перед перекрестком с ул. Хохрякова

- перед перекрестком с бул. Гагарина к ул. Старцева

Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла.

Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны на дорогах! Берегите себя и своих пассажиров!

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