В Пермском крае многодетной семье, в которой погибли три человека нужна помощь

На пожаре погибли двое детей и их отец.

Семье, которая пережила минувшей ночью трагедию, нужна помощь. Напомним, в ночь на 4 декабря в селе Карагай пожар унес жизни 35-летнего главы семьи и двух сыновей. Спастись удалось 30-летней супруге и еще двоим детям.

Женщина и 8-летняя девочка были доставлены в ожоговое отделение Перми, 3-летни ребенок сейчас у бабушки.

Карагайский отдел Минсоцразвития обратился к жителям Карагайского округа с просьбой о помощи.

- Дом уничтожен полностью, восстановлению не подлежит, - сообщили сотрудники отдела. - В доме проживала семья Кожевниковых Юлии Викторовны и Артема Викторовича. В результате пожара уничтожены документы, вещи и имущество семьи. Нужны детские вещи на девочку 8 лет, мальчика 4 года и взрослые вещи на маму, размер одежды 44-46, финансовая помощь, продукты питания. Также требуется помощь в организации похорон.

Номер телефона для связи 89082724992 Светлана Федоровна. Оказать финансовую помощь вы можете по номеру карты: 2202 2003 5933 5641 получатель Светлана Федоровна П.

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