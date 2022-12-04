Открытие бассейна по улице Гашкова в Перми перенесли на следующий год

Бассейн на ул. Гашкова отроют в 2023 году. Фото: www.gorodperm.ru

В Перми долгожданное открытие бассейна в микрорайоне Вышка-2 переносится на 2023 год. Об этом сообщает издание Business Class со ссылкой на Управлении капитального строительства администрации Перми.

Жители района с нетерпением ждут этот объект, в трехэтажном здании кроме основного 25-метрового бассейна будет еще и развлекательный, поменьше, а также зал единоборств и сауна.

Сейчас там проводят отделку помещений, подрядчик уверяет, что строительно-монтажные работы завершат до конца текущего года. В эксплуатацию бассейн по улице Гашкова, 20 планируют ввести в начале 2023 года.

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