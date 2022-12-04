В Перми уехал от друга и пропал мужчина

Александр пропал 30 ноября.

В Перми пропал 44-летний Александр Елизаров. Как сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой, 30 ноября он выехал от друга, который живет на улице Автозаводской в Кировском районе и исчез. До сих пор не известно его местонахождение.

Приметы Александра: рост 182 см, среднего телосложения, глаза серые, волосы темно-русые. Был одет в черную куртку средней длины, серо-черные джинсы, черные ботинки, черная вязаная шапка, носит очки. Передвигается на автомобиле «Киа Рио» госномер: Е607НХ 59.

Если у вас ест информация о том, где может находиться мужчина, позвоните по телефону: (342)204 49 04 или 102.

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