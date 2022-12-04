Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 декабря 2022 6:23

Пермский край 4 декабря отмечает день рождения

17 лет назад произошло объединение с Коми-Пермяцким автономным округом
Анна Маркова
Пермский край отмечает 17-летний.

Пермский край отмечает 17-летний.

Фото: Анна Маркова

Пермский край сегодня отмечает 17-й день рождения. Образование нашего региона отмечают в первое воскресенье декабря. 1 декабря 2005 года Пермскую область объединили с Коми-Пермяцким автономным округом в один субъект.

В честь этого события в шесть вечера в Перми телебашня окрасится в цвета российского триколора – в честь Дня Пермского края.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru