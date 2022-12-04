Пермский край 4 декабря отмечает день рождения

Пермский край отмечает 17-летний.
Фото: Анна Маркова
Пермский край сегодня отмечает 17-й день рождения. Образование нашего региона отмечают в первое воскресенье декабря. 1 декабря 2005 года Пермскую область объединили с Коми-Пермяцким автономным округом в один субъект.
В честь этого события в шесть вечера в Перми телебашня окрасится в цвета российского триколора – в честь Дня Пермского края.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru