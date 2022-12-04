Пермский край 4 декабря отмечает день рождения

Пермский край отмечает 17-летний. Фото: Анна Маркова

Пермский край сегодня отмечает 17-й день рождения. Образование нашего региона отмечают в первое воскресенье декабря. 1 декабря 2005 года Пермскую область объединили с Коми-Пермяцким автономным округом в один субъект.

В честь этого события в шесть вечера в Перми телебашня окрасится в цвета российского триколора – в честь Дня Пермского края.

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