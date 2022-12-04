В Перми на набережной откроется резиденция Деда Мороза

Резиденция волшебного дедушки откроется 24 декабря.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В новогодние каникулы пермяки и гости города смогут побывать в резиденции Дедушки Мороза. Об этом рассказали в администрации города.
Праздничные мероприятия на пермской набережной стартуют 24 декабря. В лекционном зале откроется резиденция Деда Мороза, которая проработает все зимние каникулы, до 8 января.
- Сюда можно будет прийти всей семьей с детьми, - говорит руководитель Пермской дирекции по организации культурно-массовых мероприятий Андрей Хомяков. - Пермяков поздравят и проведут с ними небольшие интерактивные мероприятия Дед Мороз и Снегурочка.
Напомним, в ночь на 1 января традиционных гуляний на пермской эспланаде не будет, здесь даже сцену устанавливать не будут. Не будет в новогоднюю ночь и фейерверка.
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