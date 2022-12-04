Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в Пермском крае, где погибли три человека

Дом многодетной семьи полостью сгорел. Фото: СКР по Пермскому краю.

В селе Карагай в Пермском крае на пожаре погибли три человека, двое из них – дети. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье – «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»

- В ночное время началось возгорание жилого деревянного дома по улице Калинина в селе Карагай. После того как огонь был потушен, в доме обнаружены тела хозяина дома и двух детей, 2017 и 2018 годов рождения, - сообщает СКР по Пермскому краю. - В настоящее время следователями и следователями-криминалистами проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Напомним, пожар случился в доме многодетной семьи. Мать и еще двое детей были спасены, двое мальчиков и их отец погибли.

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