В Перми в соцсети опубликовали видео пламени в микрорайоне Бахаревка

Фото: скриншот видео.

Столб пламени на фоне вечернего неба видны на видеозаписи, которую опубликовал один из пользователей группы ВКонтакте «Подслушано Пермь».

В МЧС прокомментировали случившееся, призвав проявлять осторожность при обращении с огнем.

- В 19 часов 11 минут 3 декабря поступило сообщение о возгорании автомобиля «Газель» на улице Василия Васильева, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. - К месту выехали силы и средства от МЧС России в количестве 3 единиц техники и 10 человек личного состава. Пожар был локализован в 19. 21, полностью потушен – в 19. 25. Погибших и пострадавших нет, приблизительная площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Оперативная информация подлежит уточнению.

Пожарные напомнили прикамцам об осторожности, призвав быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать требования пожарной безопасности.

В МЧС напомнили:

В случае обнаружения пожара необходимо:

1. Немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101» (для звонка с мобильного телефона), со стационарного телефона - «01». Обязательно указать наименование объекта защиты, адрес места расположения объекта, место возникновения пожара, а также свою фамилию.

2. Принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью - меры по тушению пожара в начальной стадии.

«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02.