В МЧС предупредили жителей Прикамья о возможном обрыве линий электропередач

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Спасатели предупреждают жителей края о том, что в ближайшие дни ни в коем случае нельзя находиться рядом с линиями электропередач и деревьями, а также не стоит ставить возле них машины.

- Внимание! По данным Пермского ЦГМС ожидаются опасные метеорологические явления: сильное наслоение на проводах, линиях электропередач и ветвях деревьев изморози и гололёда, - предупредили в ГУ МЧС по Пермскому краю. - В связи с прохождением прогнозируемых опасных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач.

Спасатели напомнили о мерах безопасности:

- Избегайте нахождения рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач, старатесь не парковать транспорт рядом с ними;

- При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности;

- Водителям следует помнить о скоростном режиме, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию.

- Пешеходам следует проявлять осторожность при передвижении, переходе проезжей части;

- О вероятности опасных метеорологических явлений сообщите родным и знакомым.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» - со стационарного телефона, «101», «112» - с мобильного телефона, вызов бесплатный.

«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02.