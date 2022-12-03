В Перми отключат воду в десятках домов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отключения воды в Перми продолжаются. В компании «Новогор Прикамье» сообщили, в каких домах в течение двух недель отключат воду в связи с ремонтом водоводов.

В воскресенье, 4 декабря, с 10.00 до 19.00 воду отключат по таким адресам:

ВОДОЗАБОРНАЯ, 1, 3;

ПАВЛОВСКИЙ 1-Й, 2, 2А, 4.

В понедельник, 5 декабря, с 9.30 до 13.30 придется посидеть без воды жителям домов на улицах:

СОЛДАТОВА, 26, 28, 30, 30А, 32;

УФИМСКАЯ, 1, 2, 2А, 4, 6, 6А, 10.

В четверг, 8 декабря, с 10.00 до 10.00 без воды останутся жильцы домов по таким адресам:

ГЕНКЕЛЯ, 9;

ЛЕНИНА, 89, 89Б;

СЕРГЕЯ ДАНЩИНА, 19.

В пятницу, 9 декабря, с 9.00 до 16.00 пересохнут краны в домах:

КРУПСКОЙ, 42, 44, 46, 46/1, 51.

В следующее воскресенье, 11 декабря, с 9.00 до 19.00 без воды останется дом по адресу:

ЯНАУЛЬСКАЯ, 34.

12 декабря, с 9.00 до 19.00 придется посидеть без воды жителям таких домов:

ГРАЧЕВА, 12, 14А, 25;

КИМ, 5, 9, 13, 15, 41, 44, 46;

ХРУСТАЛЬНАЯ, 7, 11, 13, 13А, 15, 17;

ЧЕХОВА, 2, 4, 6, 8.

С 14 декабря до 15 декабря ровно на сутки в 10.00 отключат воду в домах по адресам:

КРАСНОВИШЕРСКАЯ, 67, 69;

ФРЕЗЕРОВЩИКОВ, 90, 94, 96.

С 15 декабря до 16 декабря на сутки в 10.00 пересохнут краны в таких домах:

МИРА, 4;

СТАХАНОВСКАЯ, 29, 50.

17 декабря с 10.00 до 18.00 воды не будет в домах по адресам:

ГАЗЕТЫ ЗВЕЗДА, 17, 20, 20А;

ЛЕНИНА, 48, 50;

ПЕРМСКАЯ, 53, 55, 57.