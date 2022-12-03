Игорь Сапко заявил, что готов рассматривать жалобы жителей Прикамья по поводу ЖКХ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший депутат Госдумы Игорь Сапко, который стал новым Уполномоченный по правам человека в Пермском крае, сразу же включился в работу. Об этом он рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM).

Игорь Сапко рассказал, что уже провел выездное заседание совместно с краевым прокурором в Кизеле. На встрече был поднят, в том числе, вопрос о подсветке памятника юному фронтовому разведчику Алеше Щукину. Глава Кизела пообещал, что до конца недели появятся два дополнительных фонаря.

Побывал Игорь Сапко в следственном изоляторе Кизела, где помог организовать звонок в родственникам в Таджикистан одному из арестованных.

Также за последнюю неделю в адрес Уполномоченного по правам человека по Пермскому краю поступило 80 обращений, многие из них были связаны с вопросами мобилизации, призыва и воинской обязанности, социальной защиты военнослужащих. Но немало обращений касались жилищных вопросов – предоставления жилья детям-сиротам, расселения из ветхого и аварийного жилья, несогласия с тарифами ЖКУ, отсутствия отопления.

- Многие граждане обращаются с просьбой проверить правильность начисления платежей в квитанциях на оплату коммунальных услуг, - объяснил Игорь Сапко. - В аппарате Уполномоченного есть специалисты, которые могут дать компетентный ответ. Мы плотно взаимодействуем с администрацией Перми и краевым правительством.

Игорь Сапко заявил, что поставил перед аппаратом Уполномоченного по правам человека в регионе – предметно работать по каждому обращению.

- Мы должны уйти от формального, бюрократического подхода, - объяснил он. - Было проведено совещание по подготовке единого реестра обращений, чтобы мы в режиме реального времени могли наблюдать, сколько обращений поступило в аппарат Уполномоченного, какие из них нашли разрешение, какие находятся на контроле, какой блок вопросов требует пристального внимания, в том числе, моего личного участия. Вопросы мы будем решать совместно с руководителями региона и краевой столицы.