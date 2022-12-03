«500 рублей за 5 минут». В Прикамье парень и девушка ловко выманивают у продавцов деньги

Фото: скриншот видео.

В соцсети на странице ВКонтакте «ЧП ДТП Чрезвычайное происшествие Пермь» опубликовали видео, которое прислала пользовательница Телеграмм-канала t.me/zhest_59.

Она прокомментировала запись, которая попала на видеокамеру в кофейне ТЦ «Хоровод» на улице Куйбышева, 112.

Зашедшие туда парень с девушкой якобы решили приобрести пончики и достали 500 рублей.

- Протягивают купюру в 500 рублей и тут же спрашивают, нужно ли 15 рублей мелочью, - объясняет автор поста. - Бариста пыталась взять купюру, но парень не отдал и начал долго отсчитывать мелочь, задавая девушке различные вопросы и отвлекая тем самым внимание сотрудницы. Потом покупатель якобы передумал совершать покупку и потребовал вернуть ему 500 рублей у растерявшегося продавца, которые будто бы раньше отдал ей.