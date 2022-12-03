Игорь Сапко: В украинском плену остаются двое военнослужащих из Прикамья

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко рассказал, как проводится работа по вызволению из украинского плена военнослужащих из Прикамья.

- В аппарате Уполномоченного по правам человека в Пермском крае находятся два обращения по поводу возвращения жителей Прикамья из украинского плена и семь обращений по поиску пропавших, сообщил Игорь Сапко во время эфира на Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM). - По предыдущим обращениям восьмерых ребят мы уже смогли вернуть в Пермский край. В СМИ появилась информация о возвращении из украинского плена 50 российских военнопленных, среди них наших земляков не оказалось.

Мы взаимодействуем с контактной группой, которая создана при Уполномоченном по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, члены которой выстроили взаимоотношения с Минобороны, со Следственным комитетом РФ и с уполномоченным по правам человека в Украине. Вопрос находится на регулярном контроле у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.