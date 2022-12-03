В Перми откроются 12 лыжных баз

Что может быть лучше зимней лыжной прогулки! Фото: архив "КП".
Для любителей лыж в Перми откроют 12 лыжных баз. Об этом сообщили в городском комитете по физкультуре и спорту.
Лыжные базы будут работать по следующим адресам:
- улица Сысольская, 10/5;
- улица Академика Поздеева, 13;
- улица Академика Веденеева, 101;
- улица Гатчинская, 15;
- улица Агрономическая, 23;
- улица 40 лет Победы, 9 (поселок Новые Ляды);
- улица Казахская, 71а;
- улица Тихая, 22;
- улица Самаркандская, 2;
- улица Спортивная, 22;
-улица Целинная, 2а/2;
-улица Ивана Франко, 39.