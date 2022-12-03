В Перми откроются 12 лыжных баз

Что может быть лучше зимней лыжной прогулки! Фото: архив "КП".

Для любителей лыж в Перми откроют 12 лыжных баз. Об этом сообщили в городском комитете по физкультуре и спорту.

Лыжные базы будут работать по следующим адресам:

- улица Сысольская, 10/5;

- улица Академика Поздеева, 13;

- улица Академика Веденеева, 101;

- улица Гатчинская, 15;

- улица Агрономическая, 23;

- улица 40 лет Победы, 9 (поселок Новые Ляды);

- улица Казахская, 71а;

- улица Тихая, 22;

- улица Самаркандская, 2;

- улица Спортивная, 22;

-улица Целинная, 2а/2;

-улица Ивана Франко, 39.