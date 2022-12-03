В Перми пропала 10-летняя девочка с русой косой и голубыми глазами

Фото: "регион 59".

Школьница Юля Богданова пропала 1 декабря. Она вышла из дома в Орджоникидзевском районе Перми, и с тех пор родным о ней ничего не известно.

Об этом рассказали волонтеры поискового отряда «Регион 59».

Приметы пропавшей девочки: рост 135 сантиметров, телосложение худощавое, голубые глаза, русые волосы.

Она была одета в темно-серую куртку и темно-синюю шапку, на ногах черные угги.

Всех, кто видел девочку или знает, где она может находиться, просят позвонить по телефонам: 02, 102 – полиция,112 – ЕДДС, +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь, 8-912-880-41-60 – волонтёры, 8-958-244-12-84 - инфорг Юлия.