В Прикамье будут судить водителя грузовика, который сбил дорожного рабочего

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В краевой прокуратуре сообщили, что утвердили уголовное дело в отношении водителя, который сбил дорожного рабочего. Его передадут в суд.

- В июне этого года, вечером, водитель грузовика на автодороге «Кунгур - Соликамск», в районе поселка Пермяково на территории Березниковского городского округа превысил скорость и допустил наезд на дорожного рабочего, который осуществлял дорожные работы, - сообщили в краевой прокуратуре. - В результате ДТП потерпевший получил тяжкие травмы.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Березниковский городской суд Пермского края.