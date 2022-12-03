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НовостиПроисшествия3 декабря 2022 5:12

В Прикамье пьяный водитель напал на инспектора ГИБДД

Это произошло во время его освидетельствования в больнице
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Автоинспекторы остановили подозрительный автомобиль на дороге вблизи поселка Сарс в Октябрьском районе.

Как выяснилось, за рулем сидел явно нетрезвый 25-летний местный житель. Его повезли на освидетельствование в районную больницу. Но там он внезапно бросился на инспектора ГИБДД.

- Он применил в отношении полицейского физическую силу, и против него было возбуждено уголовное дело, - рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. – Суд приговорил его к 3 годам колонии строгого режима.