В Прикамье пьяный водитель напал на инспектора ГИБДД

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Автоинспекторы остановили подозрительный автомобиль на дороге вблизи поселка Сарс в Октябрьском районе.

Как выяснилось, за рулем сидел явно нетрезвый 25-летний местный житель. Его повезли на освидетельствование в районную больницу. Но там он внезапно бросился на инспектора ГИБДД.

- Он применил в отношении полицейского физическую силу, и против него было возбуждено уголовное дело, - рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. – Суд приговорил его к 3 годам колонии строгого режима.