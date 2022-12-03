В Перми скоро откроют 8 бесплатных муниципальных катков

Фото: архив "КП".

С середины декабря в Перми откроют 8 муниципальных катков – в рамках проекта «Ледовый сезон». Посещать их можно будет бесплатно.

В городском комитете по физкультуре и спорту рассказали, где будут находиться эти катки:

- каток «Гайва» на улице Карбышева, 52;

- «Авангард» на улице Светлогорская, 14;

- «Юность» на улице Революции, 27;

- «Фаворит» на улице Репина, 69;

- «Спутник» на улице Мензелинская, 12;

- «Победа» на улице Обвинская, 9;

- «Молния» на улице Волховская, 26;

- каток у Пермской печатной фабрики-филиала «Гознака» на улице Кавалерийская, 3а.

Катки можно будет бесплатно посещать по вторникам, средам и пятницам с 20.00 до 22.00.

Всего в зимний сезон в Перми будут работать более 60 катков, 40 из них уже залиты.