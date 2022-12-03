В Перми скоро откроют 8 бесплатных муниципальных катков

Фото: архив "КП".
С середины декабря в Перми откроют 8 муниципальных катков – в рамках проекта «Ледовый сезон». Посещать их можно будет бесплатно.
В городском комитете по физкультуре и спорту рассказали, где будут находиться эти катки:
- каток «Гайва» на улице Карбышева, 52;
- «Авангард» на улице Светлогорская, 14;
- «Юность» на улице Революции, 27;
- «Фаворит» на улице Репина, 69;
- «Спутник» на улице Мензелинская, 12;
- «Победа» на улице Обвинская, 9;
- «Молния» на улице Волховская, 26;
- каток у Пермской печатной фабрики-филиала «Гознака» на улице Кавалерийская, 3а.
Катки можно будет бесплатно посещать по вторникам, средам и пятницам с 20.00 до 22.00.
Всего в зимний сезон в Перми будут работать более 60 катков, 40 из них уже залиты.