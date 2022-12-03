В Прикамье в ночь на воскресенье ударит мороз до -26

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае даже днем мороз стоит вполне себе зимний.

Синоптики предупреждают, что в субботу и воскресенье нас ожидает двойная опасность – так называемое сложное отложение льда и изморози на дорогах и проводах. Так что будьте осторожны.

- В субботу, 3 декабря, будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедно-изморозевые отложения, по северу местами сильное сложное отложение, - предупреждают метеорологи Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха -21...-16, по северу местами до -11 градусов.

В Перми утром в субботу ожидается около -20 градусов, днем воздух при ясной погоде может прогреться до -14 градусов.

В ночь на воскресенье температура воздуха на юге края может опуститься до -26. На севере региона будет -21...-16 градусов.

В воскресенье, 4 декабря, местами пройдет небольшой снег, ожидаются гололедно-изморозевые отложения, по северу местами сильное сложное отложение. Втер - неустойчивый слабый. Температура воздуха −14…−9 градусов.

В Перми днем пойдет снег и немного потеплеет. Утром будет около -15 градусов, днем – до -11 градусов.

Такая же погода сохранится и в понедельник, 5 декабря. Будет преимущественно без осадков, но вновь возможны гололедно-изморозевые отложения, ветер по-прежнему будет неустойчивый слабый. Температура воздуха днем -14...-9 градусов.