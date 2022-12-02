В ДТП с пассажирским микроавтобусом в Пермском крае пострадали три человек

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю
Стали известны подробности аварии, которая произошла около трех часов дня 2 декабря в Губахинском городском округе. Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, по автодороге Кунгур-Соликамск со стороны Губахи в направлении Гремячинска ехал грузовик SHACMAN под управлением 39-летнего водителя. На 187-м километре он въехал в припаркованный у обочины рейсовый автобус, за рулем которого находился 37-летний мужчина. Маршрутка следовала из Губахи в Гремячинск, в салоне находились четыре пассажира.
Из-за сильного удара микроавтобус отбросило в кювет, в результате чего три человека получили травмы различной степени тяжести. И были госпитализированы. Водителю грузовика также потребовалась медпомощь, но его раны были незначительными, поэтому он будет проходить амбулаторное лечение.
По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили в краевом УМВД.
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