В ДТП с пассажирским микроавтобусом в Пермском крае пострадали три человек

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Стали известны подробности аварии, которая произошла около трех часов дня 2 декабря в Губахинском городском округе. Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, по автодороге Кунгур-Соликамск со стороны Губахи в направлении Гремячинска ехал грузовик SHACMAN под управлением 39-летнего водителя. На 187-м километре он въехал в припаркованный у обочины рейсовый автобус, за рулем которого находился 37-летний мужчина. Маршрутка следовала из Губахи в Гремячинск, в салоне находились четыре пассажира.

Из-за сильного удара микроавтобус отбросило в кювет, в результате чего три человека получили травмы различной степени тяжести. И были госпитализированы. Водителю грузовика также потребовалась медпомощь, но его раны были незначительными, поэтому он будет проходить амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили в краевом УМВД.

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