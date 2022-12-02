3 декабря пермяки с ограниченными возможностями здоровья посетят зоопарк бесплатно

Тигруля ждет всех в гости. Фото: Пермский зоопарк

В субботу вход в Пермский зоопарк и акватеррариум будут свободными. Правда, только для маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями здоровья, а также их сопровождающих. На входе нужно будет предъявить оригинал справок, удостоверений и других документов, подтверждающих право на льготное посещение.

Уточним, акция приурочена к Международному дню инвалида и направлена на создание доступной среды, познание окружающего мира и экологическое воспитание.

Кстати, с 1 декабря зоопарк перешел на зимнее время работы: с 9 до 17 часов, кассы закрываются на 1 час раньше. Время работы акватеррариума осталось прежним: с 10 до 18 часов, касса закрывается в 17.30.

В выходные дни действует специальная акция: по субботам и воскресеньям первый посетитель зоопарка, купивший билет в кассе, получает приглашение в акватеррариум. Напоминаем, цена взрослого билета в зоопарк (c 12 лет) - 300 руб., детского (с 4 до 11 лет включительно) - 200 руб., дети до 4 лет - бесплатно. Цена взрослого билета в акватеррариум (с 12 лет) - 200 руб., детского (с 4 по 11 лет) — 100 руб., дети до 4 лет - бесплатно.

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