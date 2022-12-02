Более 600 школьников и студентов наградили знаком «Гордость Пермского края»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и абсолютные победители конкурса «Гордость Пермского края». Фото: пресс-служба правительства Пермского края

30 ноября на заседании регионального правительства губернатор Дмитрий Махонин вручил знаки отличия абсолютным победителям ежегодного конкурса «Гордость Пермского края» по итогам текущего года. Напомним, премию для ребят с выдающимися способностями от 14 лет до 21 года учредили в 2016 году. За это время более 4,4 тыс. школьников со всего Пермского края были отмечены особым знаком и денежными премиями.

- Считаю, что пермская земля богата на таланты, из каждого достижения складывается благополучие и развитие нашего родного Пермского края. Отдельные слова благодарности – родителям и педагогам. Убежден, что половина успеха ребят, – это их вклад, – сказал Дмитрий Махонин лауреатам премии.

Министр образования и науки Прикамья Раиса Кассина рассказала, что знаки отличия получили 604 подростка со всего края.

- В этом году номинации объединили более 410 приоритетных мероприятий. Мы отмечаем ребят, которые демонстрируют высокие результаты в различных олимпиадах и творческих конкурсах, проявляют себя в общественных проектах и волонтерских движениях, и, конечно, добиваются побед в спортивных состязаниях. В течение года участники работают над собой, и краевая премия выступает одним из стимулов для личностного роста, – добавила министр.

Традиционно конкурс проходил по четырем номинациям – лидера определяли по количеству баллов в каждой из них. Вместе со знаком отличия ребятам вручили сертификат и денежную премию в размере 5 000 рублей.

Итак, абсолютным победителем в номинации «Общественная деятельность» стала восьмиклассница Алена Варлашова (школа №93, Пермь) – наградили 60 участников; в «Культуре и искусство» - девятиклассница из Юстина Велижанина (гимназия №1, г. Краснокамск) - всего наградили 176 ребят; «Физическая культура и спорт» - первокурсница Юлия Хренникова (Чайковская государственная академия физической культуры и спорта) - наградили 181 школьника; «Интеллект» - десятиклассница Анна Богданова (гимназия №31, г. Пермь) - 187 ребят.

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